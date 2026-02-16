16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller

Çeyrek final karşılaşmasıyla birlikte yarı finale kalan 4 takım belirlenmiş olacak.

calendar 16 Şubat 2026 10:37
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:

17 Şubat Salı:

18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

18 Şubat Çarşamba:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)


En son oynanan 2024-2025 Sezonu Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko müzesine götürmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
