Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi 17 Şubat Salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final programı şu şekilde:
17 Şubat Salı:
18.00 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)
20.30 Safiport Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
18 Şubat Çarşamba:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş GAİN (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
En son oynanan 2024-2025 Sezonu Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko müzesine götürmüştü.
