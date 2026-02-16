16 Şubat
Zeren Spor, Play-Off turunda Palmberg'e konuk oluyor

Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Almanya'da Palmberg Schwerin deplasmanına çıkacak.

calendar 16 Şubat 2026 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor, Play-Off turunda Palmberg'e konuk oluyor
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, 17 Şubat Salı günü deplasmanda Alman kulübü Palmberg Schwerin ile karşılaşacak.
Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek 3'üncülük yolunda önemli bir galibiyet alan başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Palmberg Schwerin'e konuk olacak.

Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eşleşmedeki rövanş maçı ise 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

