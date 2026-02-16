Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi.
Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.
Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.
- Osimhen'in hedefi Burak Yılmaz'ı geçmek
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.
"Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.
Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.
