15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde rekor peşinde

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol daha atması halinde Burak Yılmaz'ı geride bırakarak, "Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu." olacak.

calendar 16 Şubat 2026 09:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi.

Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.

- Osimhen'in hedefi Burak Yılmaz'ı geçmek

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor.

"Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.

