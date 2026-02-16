Tedesco'nun Trabzon galibiyeti sonrası konuşması

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın hikayesini YouTube hesabından paylaştı. Tedesco'nun derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor kaeşısında kazanılan 3 puanın ardından koridorda ve soyunma odasında yaşadığı büyük sevinç ve tezahüratlar dikkat çekerken, Tedesco'nun motivasyon konuşması öne çıktı.
TEDESCO: GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TAKIMIZ!
Galibiyet sonrası futbolculara seslenen Domenico Tedesco, "Burada oynamak kolay değil. İlk şutta 1-0 geri düşmek kolay değil. Gerçekten büyük bir takımız. Sakin kaldık, duygusal kontrolü sağladık. Sahada tekrar dene, dene, dene... Biz de acı çekebiliriz beyler. Acı çekmek büyük bir niteliktir. Hadi beyler!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 4 Süper Lig derbi maçında (2 Trabzonspor, 1 Beşiktaş, 1 Galatasaray) 10 puan elde etti. Derbi maçlarında toplamda 8 gol kaydeden sarı lacivertli ekip, kalesinde de 5 gol gördü.
Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor kaeşısında kazanılan 3 puanın ardından koridorda ve soyunma odasında yaşadığı büyük sevinç ve tezahüratlar dikkat çekerken, Tedesco'nun motivasyon konuşması öne çıktı.
TEDESCO: GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TAKIMIZ!
Galibiyet sonrası futbolculara seslenen Domenico Tedesco, "Burada oynamak kolay değil. İlk şutta 1-0 geri düşmek kolay değil. Gerçekten büyük bir takımız. Sakin kaldık, duygusal kontrolü sağladık. Sahada tekrar dene, dene, dene... Biz de acı çekebiliriz beyler. Acı çekmek büyük bir niteliktir. Hadi beyler!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 4 Süper Lig derbi maçında (2 Trabzonspor, 1 Beşiktaş, 1 Galatasaray) 10 puan elde etti. Derbi maçlarında toplamda 8 gol kaydeden sarı lacivertli ekip, kalesinde de 5 gol gördü.