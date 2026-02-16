16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Tedesco'nun Trabzon galibiyeti sonrası konuşması

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun Trabzonspor karşısında alınan derbi galibiyeti sonrası yaptığı konuşma, sosyal medyadan yayınlandı.

calendar 16 Şubat 2026 11:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tedesco'nun Trabzon galibiyeti sonrası konuşması
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın hikayesini YouTube hesabından paylaştı. Tedesco'nun derbi galibiyeti sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcuların Trabzonspor kaeşısında kazanılan 3 puanın ardından koridorda ve soyunma odasında yaşadığı büyük sevinç ve tezahüratlar dikkat çekerken, Tedesco'nun motivasyon konuşması öne çıktı.
 TEDESCO: GERÇEKTEN BÜYÜK BİR TAKIMIZ!

Galibiyet sonrası futbolculara seslenen Domenico Tedesco, "Burada oynamak kolay değil. İlk şutta 1-0 geri düşmek kolay değil. Gerçekten büyük bir takımız. Sakin kaldık, duygusal kontrolü sağladık. Sahada tekrar dene, dene, dene... Biz de acı çekebiliriz beyler. Acı çekmek büyük bir niteliktir. Hadi beyler!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı 4 Süper Lig derbi maçında (2 Trabzonspor, 1 Beşiktaş, 1 Galatasaray) 10 puan elde etti. Derbi maçlarında toplamda 8 gol kaydeden sarı lacivertli ekip, kalesinde de 5 gol gördü.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
