Galatasaray, Avrupa'da 337. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 337. maçına çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 336 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 509 gole engel olamadı.
- "Devler Ligi"nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.
Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
- "Devler Ligi"nde 166. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 166. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 130 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 274 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
- Avrupa'da son 18 müsabakanın 12'sini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 8'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
- Son 26 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 26 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 26 karşılaşmada 5 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
- Avrupa kupalarında Galatasaray
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 336 maçta mücadele etti.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 509 gole engel olamadı.
- "Devler Ligi"nde 18. sezon
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.
Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.
Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.
- "Devler Ligi"nde 166. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 166. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 130 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 274 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.
- Avrupa'da son 18 müsabakanın 12'sini kaybetmedi
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 8'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
- Son 26 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 26 müsabakada 5 galibiyet alabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 26 karşılaşmada 5 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
- Avrupa kupalarında Galatasaray
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|130
|32
|32
|66
|131
|221
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|336
|119
|90
|127
|460
|509