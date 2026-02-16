16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Jose Mourinho: "Kral Real Madrid yaralı!"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi konuştu.

calendar 16 Şubat 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho: 'Kral Real Madrid yaralı!'
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Real Madrid eşleşmesi öncesi konuşan deneyimli teknik adam Jose Mourinho, zorlu sınavlara alışkın olduğu vurgusunu yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Biliyorum ki Real Madrid maçı çok zorlu olacak, şüphe yok. Bu tür maçlara çok alışkınım. Hayatım boyunca bunu yaptım. İnsanlar genellikle ilk maçta şu ya da bu nedenle belirli bir sonuca ulaşılması gerektiğini düşünür. Ben kesin bir sonuç olmayacağını söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"AKIL, HIRS VE ÖZGÜVEN"

İlk karşılaşmaya bakış açısını da paylaşan Mourinho, "İlk maçı aklımız, hırsımız ve özgüvenimizle oynayacağız." dedi.

"YARALI KRAL TEHLİKELİDİR"

İspanyol devinin gücüne dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nin kralı olan Real Madrid'e ne yaptığımızı biliyoruz. Real Madrid yaralı. Ve yaralı bir kral tehlikelidir." sözleriyle dev rakibinin reaksiyon gücüne vurgu yaptı.

DEV MAÇI SALI 23.00'TE

Benfica ile Real Madrid arasındaki zorlu mücadele salı akşamı TSİ 23.00'te Estadio da Luz'da oynanacak.

28 OCAK'TAKİ MAÇ TARİHE GEÇMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica konuk ettiği Real Madrid'i 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup etti ve 9 puan eksi 2 averajla aynı puan ve eski 3 averajda bulunan Marsilya'nın önünde, lig aşamasını 24. sırada tamamlamış ve play-off turuna kalmaya hak kazanmıştı.

Bu yenilgiyle Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamlamıştı.

Real Madrid'de 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart görerek bu turda cezalı duruma düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
