Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
25.haftada Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu.
İki takım arasındaki dev mücadele, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
İşte maç programlarının tamamı...
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!
Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|16
|Kasımpaşa
|21
|3
|7
|11
|16
|29
|16
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|21
|3
|3
|15
|18
|39
|12