Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

Süper Lig'in 25.haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

16 Şubat 2026 17:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 17:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!




Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 24-25. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

25.haftada Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi de belli oldu. 

İki takım arasındaki dev mücadele, 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

İşte maç programlarının tamamı...





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
