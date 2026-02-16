16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Athletic Bilbao'ya kötü haber: Nico Williams

Athletic Bilbao, İspanyol kanat oyuncusu Nico Williams'ın sakatlığı nedeniyle süresiz olarak kadro dışında kalacağını açıkladı.

calendar 16 Şubat 2026 18:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı, yıldız kanat oyuncusu Nico Williams'tan gelen haberle sarsıldı.

23 yaşındaki futbolcunun sezon başından bu yana yaşadığı pubis (kasık) sakatlığı nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nico Williams, pubalji sorununu tedavi etmek amacıyla kulüp dışından bir uzmanla özel bir tedavi programına başladı. Oyuncunun gelişimine göre değerlendirme yapılacak, ancak önümüzdeki maç kadrolarında yer alamayacak."

PERFORMANSI

Bu sezon Athletic Bilbao forması ile 26 maça çıkan Williams, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
