Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı, yıldız kanat oyuncusu Nico Williams'tan gelen haberle sarsıldı.
23 yaşındaki futbolcunun sezon başından bu yana yaşadığı pubis (kasık) sakatlığı nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Nico Williams, pubalji sorununu tedavi etmek amacıyla kulüp dışından bir uzmanla özel bir tedavi programına başladı. Oyuncunun gelişimine göre değerlendirme yapılacak, ancak önümüzdeki maç kadrolarında yer alamayacak."
PERFORMANSI
Bu sezon Athletic Bilbao forması ile 26 maça çıkan Williams, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Athletic Bilbao'ya kötü haber: Nico Williams
Athletic Bilbao, İspanyol kanat oyuncusu Nico Williams'ın sakatlığı nedeniyle süresiz olarak kadro dışında kalacağını açıkladı.
Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı, yıldız kanat oyuncusu Nico Williams'tan gelen haberle sarsıldı.
