16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
1-033'
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Trendyol 1. Ligde 5 haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

calendar 16 Şubat 2026 19:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bberzurumspor.com
Trendyol 1. Ligde 5 haftanın programı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 25. haftası geride kalırken, 28-32. hafta arasında ki maç takvimi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

28. HAFTA

27 Şubat Cuma:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK 

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK 

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK 

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler 

1 Mart Pazar:

13.30 Serikpor-Özbelsan Sivasspor 

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor 

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor 

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer 

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK 

29. HAFTA

6 Mart Cuma:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor 

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor 

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK 

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK 

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor 

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor 

8 Mart Pazar

16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK

20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor

30. HAFTA

10 Mart Salı:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Adana Demirspor 

16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor 

20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer 

11 Mart Çarşamba:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler 

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor 

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK 

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

12 Mart Perşembe:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK 

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK 

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor 

31. HAFTA

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor 

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor 

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor 

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor 

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK 

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK 

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor 

32. HAFTA

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor 

13.30 Boluspor-Bandırmaspor 

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor 

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor 

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor 

22 Mart Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler 

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer 

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK 

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK 

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK 

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 17 29 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 18 40 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.