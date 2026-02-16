Trendyol 1. Ligde 5 haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftası geride kalırken, 28-32. hafta arasında ki maç takvimi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
28. HAFTA
27 Şubat Cuma:
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK
28 Şubat Cumartesi:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler
1 Mart Pazar:
13.30 Serikpor-Özbelsan Sivasspor
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer
2 Mart Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK
29. HAFTA
6 Mart Cuma:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor
8 Mart Pazar
16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK
20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor
30. HAFTA
10 Mart Salı:
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Adana Demirspor
16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor
20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer
11 Mart Çarşamba:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler
13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor
12 Mart Perşembe:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor
31. HAFTA
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor
32. HAFTA
21 Mart Cumartesi:
13.30 Serikspor-Sakaryaspor
13.30 Boluspor-Bandırmaspor
16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor
22 Mart Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler
13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK
16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK
19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK
