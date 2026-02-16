16 Şubat
Karate Şampiyonası sona erdi!

Türkiye Karate Şampiyonası, Manisa'da tamamlandı

calendar 16 Şubat 2026 21:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karate Şampiyonası sona erdi!
Türkiye Büyükler, Para, İşitme Engelliler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Manisa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda büyükler, para, işitme engelliler ve veteranlarda yaklaşık 800 sporcu mücadele etti.

Dereceye giren sporcular arasından büyükler milli takım seçmeleri de yapılırken, seçmeler sonucunda belirlenecek sporcular, 20-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

SÜPRİZ TEKLİF

Öte yandan organizasyonda para-karate kategorisinde altın madalya kazanan Berkay Uslu, müsabakaların ardından Ayşenur Şahin'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla organizasyona katılan kadınlara birer gül verdi.

