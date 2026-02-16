16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
0-033'
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-045'
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
0-118'
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
1-1DA

Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki 6. maç tamamlandı.

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maçta altıncı oyun tamamlandı

calendar 16 Şubat 2026 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki 6. maç tamamlandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel'in Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçta altıncı oyun tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçında klasik bölümün, altıncı ve son maçı oynandı.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasında bugünkü maçta kıyasıya mücadele yaşanırken, günün kazananı GM Jorden van Foreest oldu.

Böylece maçta skor 4,5-1,5 Jorden van Foreest lehine oluşurken, toplam puan durumunda da 13,5-4,5 Van Foreest'in üstünlüğü oluştu.

Yarın saat 10.00'da FreeStyle maçlarıyla başlayacak turnuva, saat 14.00'te yıldırım maçlarıyla devam edecek.

Turnuva, saat 17.00'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.