Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe için açıklama!

Panathinaikos'un yeni transferi Nigel Hayes-Davis, sağlık kontrollerini başarıyla geçmesinin ardından OAKA'daki ilk antrenmanına çıktı.



Kulübün resmi yayın organı "CLUB 1908"e konuşan Hayes-Davis, uyum süreci ve başantrenör Ergin Ataman ile yaptığı görüşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı:



"Her zaman söylediğim gibi çok çalışacağım ve hem savunmada hem de hücumda katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sahaya çıkmadan önce sistemleri görmek için koçla konuştum ve bana şunu hatırlattı: 'Buraya uyum sağlamaya çalışarak gelme. Kendin ol. Her şeyin senin etrafında işlemesini biz sağlayacağız.' Bu benim için çok iyi bir motivasyondu.""



"FENERBAHÇE SAYFASININ KAPANDIĞINI HİSSETTİM"



Panathinaikos'a transfer kararına da değinen yıldız oyuncu, eski takımı Fenerbahçe Beko ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bu kararı ailemle, arkadaşlarımla, menajerimle ve kendimle konuşarak aldım. Elbette herkes Fenerbahçe'nin de bir seçenek olduğunu biliyor. Son üç yılda orada yaptıklarım ve özellikle geçen sezon başardıklarımızdan sonra bir sayfanın kapandığını hissettim. Elimden gelen her şeyi verdim, yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Umarım bunu takdir etmişlerdir ve keyif almışlardır. Şimdi hayatımda ve basketbol kariyerimde yeni bir sayfa başlıyor."



"BU UNVANLARDAN BAHSETMEK KULAĞA HARİKA GELİYOR"



Hayes-Davis, takım arkadaşları Kendrick Nunn ve Kostas Sloukas gibi MVP ödüllü isimlerle birlikte oynayacak olmasına ilişkin ise şunları söyledi:



"Kağıt üzerinde bu unvanlardan bahsetmek kulağa harika geliyor ama asıl hedef bunu sahada işe dönüştürmek. Mümkün olan en kısa sürede iyi bir kimya ve uyum yakalamak için çalışacağız. Umarım bu da maçlar kazanmamızı sağlar."



TARAFTARA MESAJ



Panathinaikos taraftarlarına da seslenen Amerikalı forvet, sözlerini şöyle tamamladı:



"İyi oynadığımızda bizi desteklesinler, kötü oynadığımızda daha da fazla desteklesinler ve her zaman elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı unutmasınlar."



