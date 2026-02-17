16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-290'
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Barça, Katalonya derbisinde koltuğunu kaybetti

La Liga'nın 24. haftasında Girona'ya konuk olan Barcelona, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

17 Şubat 2026 01:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona ile Barcelona kozlarını paylaştı.

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona 2-1 ile kazanmasını bildi.
 
Girona'ya galibiyeti getiren golleri; 62. dakikada Thomas Lemar ile 87. dakikada Fran Beltran kaydetti.

Katalan devi Barcelona'nın tek golünü 59. dakikada Pau Cubarsi'den gelirken, Lamine Yamal ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

KOLTUKTAN İNDİ!

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 58'de kalırken, liderlik koltuğunu ise Real Madrid'e kaptırdı. Ev sahibi Girona ise, puanını 29'a çıkartarak 12. basamağa oturdu.

Girona önümüzdeki hafta Depotivo Alaves'e konuk olacak, Barcelona ise sahasında Levante'yi ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
