Çağrı Balta'nın avukatından çarpıcı açıklama: 'Galatasaray ile idmanlara çıkmayacak'

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'nın sözleşme süreciyle ilgili resmi açıklama geldi.
Balta ailesinin avukatı, genç futbolcunun bu süreçte yaşadıklarının arka planını aktardı. Ailenin kararını resmi olarak duyurdu.
Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 maçta süre almasını talep ettiklerini açıklayan avukat ailenin son kararını da duyurdu.
Avukatın açıklamasına göre; Balta ailesi 17 yaşındaki çocukları için sözleşme imzalamamayı kararlaştırdı ve Çağrı'nın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray'da antrenmanlara devam etmeyeceği kulüp yetkililerine bildirildi.
İşte Çağrı Balta için avukattan gelen açıklama;
"Son günlerde müvekkillerim Sn. Derya Balta ve Sn. Hakan Balta'nın oğulları Çağrı Hakan Balta üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Galatasaray Kulübü son 5 ay içerisinde Çağrı Balta'nın sözleşmesiyle ilgili müvekkillerim ile 4 (dört) kez sözlü görüşme gerçekleştirmiştir.
Ancak ilk ve tek yazılı sözleşme müvekkillerime 13/02/2026 tarihinde (üç gün önce) cuma günü saat 23.53'te e-posta vasıtasıyla iletilmiştir.
Galatasaray, Çağrı'ya kendi yaş grubunda alt yapı oyuncuları arasında en yüksek maaşı teklif etmesine karşın, müvekkillerim hiçbir maddi beklentilerinin olmadığını, dakika fark etmeksizin Çağrı'nın sezon içerisinde kadro rotasyonu yapılan sadece 3 (üç) maçta süre almasını istediklerini beyan etmişlerdir. Sözleşme imzalamak için Galatasaray'dan tek talepleri de bu husus olmuştur. Burada özellikle hiçbir şekilde müvekkillerimin "ilk 11 garantisi" talepleri olmadığını kamuoyu ile paylaşma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.
Gelinen noktada herhangi bir somut adım atılmaması nedeniyle Çağrı, hiç süre alamayacağını düşündüğü için sözleşme imzalama fikrine sıcak bakmamıştır. Bu süreçte sözleşme imzalamak istemediği için maalesef cezai bazı yaptırımlara da maruz kalmıştır. A takım antrenmanlarından kesilmiş, Fethiyespor maçının kadrosuna alınmamış ve devre arasından sonra U19 maçlarında da kadro dışı bırakılmıştır. Bu 2 (iki) aylık süreçte, kulüpten kimse müvekkillerim ile hiçbir şekilde temasa geçmedi. Çağrı Balta ise kadro dışı kalsa da antrenmanlarına hiç aksatmadan devam etmiştir. Hatta takımının maçlarında tribündeki yerini almış, arkadaşlarını desteklemiştir.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından müvekkillerim, sporcunun ailesi olarak sözleşme imzalamamayı kararlaştırmış, Galatasaray Kulübünü bununla ilgili bilgilendirmiş ve bu süreçte beklemeyi tercih etmiştir."
"Çağrı'nın herhangi bir menajeri yoktur. Doğal olarak Çağrı'yla ilgili süreci merak edenler müvekkillerim ile iletişime geçmişlerdir. Müvekkillerime oğullarıyla ilgili süreci soranlara, müvekkillerim şimdilik bir sözleşmeye imza atmak istemediklerini açık olarak sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu husus da zaten saklanan bir durum değildi.
18 (on sekiz) yaşına girmek üzere olan Çağrı profesyonel sözleşmesi olmayan amatör lisanslı bir futbolcu olduğu için birçok farklı kulübün kendisiyle ilgileniyor olduğu da futbol camiasının içerisinde yer alan müvekkillerim tarafından doğal olarak öğrenilmiştir.
Sezon başında Çağrı'yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin olduğu, bu kulüplerin oyuncunun bir sonraki satışından Galatasaray'a yüksek bir pay ödemeyi kabul edip Çağrı'yı transfer etmek istedikleri de müvekkillerim tarafından ifade edilmişti. Çağrı'nın daha 17 (on yedi) yaşında olduğu ve Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayacak ise transfer için muvafakatname izin vermeleri müvekkillerim tarafından Galatasaray Kulübü yetkililerinden rica edilmiştir. Ancak her defasında müvekkillerime net cevap verilmemiştir. O dönemde ise, bahsi geçen kulüpler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü yoktu.
Transferin son günü olan 06/02/2026 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Galatasaray Spor Kulübü'ne resmi bir yazı gönderildiği bilgisi müvekkillerime iletilmiştir. Yazıda Çağrı'yla profesyonel sözleşme imzalamak ve bir sonraki satışından Galatasaray'a belirli bir pay ödemek istedikleri teklif edildiği bilgisi müvekkillerim ile paylaşılmıştı. Anılan yazıda Galatasaray'ın teklife olumlu bakması durumunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetiştirme bedelini de ödeyeceklerini ve muvafakatname onayını istediklerini beyan ettikleri müvekkillerim tarafından öğrenilmiştir.
Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki müvekkillerim hiçbir kulüple sözleşme görüşmesi yapmamıştır."
Çağrı Balta'nın avukatından çarpıcı açıklama: "Galatasaray ile idmanlara çıkmayacak"
Galatasaray'da Çağrı Balta krizinin medyada yer alması sonrası Balta ailesinin avukatından açıklama geldi. 3 maç oynama garantisi talep edilen Çağrı Balta'nın, talebin geri çevrilmesi sonrası antrenmanlara devam etmeyeceği bilgisi verildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta'nın sözleşme süreciyle ilgili resmi açıklama geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'ta sakatlık: El Bilal Toure
-
9
Ozan Kabak'a İtalya'dan yakın takip
-
8
Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı öncesi Ertuğrul Doğan'a mektup
-
7
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!
-
6
Luciano Spalletti'den Beşiktaş'a ret!
-
5
Kartal Kayra'dan olay olan görüntü için özür
-
4
En-Nesyri için transfer itirafı!
-
3
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı
-
2
Fenerbahçe, Adem Yeşilyurt için ilk ödemeyi yapacak!
-
1
İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
- 01:02 Barça, Katalonya derbisinde koltuğunu kaybetti
- 00:25 Nigel Hayes-Davis'ten Fenerbahçe için açıklama!
- 00:12 Arbeloa'dan Jose Mourinho'ya yanıt: "Bu bir intikam değil"
- 23:39 Çağrı Balta'nın avukatından çarpıcı açıklama: "Galatasaray ile idmanlara çıkmayacak"
- 23:38 Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 23:27 Aleksandar Stanojevic: ''Hayal kırıklığı''
- 22:50 Luciano Spalletti'den Okan Buruk, Osimhen ve Icardi açıklaması!
- 22:50 Amed'in yeni hocası Mesut Bakkal!
- 22:48 Weston McKennie: "Kenan Yıldız bize söyledi..."
- 22:43 Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki 6. maç tamamlandı
- 22:01 Kasımpaşa'da kötü seri sona erdi! Galibiyet yeni transferlerle geldi
- 21:42 Ülkemizdeki güreş şampiyonası devam ediyor
- 21:34 Karate Şampiyonası sona erdi!
- 20:44 Eski Hentbolcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti
- 20:42 Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!
- 20:38 Gabriel Sara'dan geleceği için açıklama!
- 20:17 Süper Lig devi listede! İşte teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar
- 20:13 Deniz Sarpmaz'dan şampiyonluk!
- 19:58 Eden Hazard'tan Jose Mourinho itirafı!
- 19:32 Samsunspor, Thorsten Fink'i resmen duyurdu!
- 19:15 Trendyol 1. Ligde 5 haftanın programı açıklandı
- 18:52 Oleksandr Zinchenko, sezonu kapattı!
- 18:36 Göztepe'de Sabra kiralık gitti
- 18:33 Türkiye Kupasında program belli oldu!
- 18:18 Milliler'de Sırbistan maçının aday kadroları belli oldu!
- 18:12 Athletic Bilbao'ya kötü haber: Nico Williams
- 18:00 Osman Zeki Korkmaz: ''Gelişimimiz artıyor''
- 17:47 Armand Duka, tekrardan başkanlığa seçildi
- 17:09 Mardin 1969 Spor, erteleme maçında kazandı!
- 17:07 Thomas Reis: "Birlikte tarih yazdık!"
- 17:03 Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!
- 16:58 Toyota Gazoo Racing, İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı
- 16:54 Nurcan Çelik, Artvin'de toprağa verildi
- 16:52 Hüseyin Akbaş'ın vefatının 37. yılı
- 16:47 Verstappen: "Performans konusunda endişeli değilim"
- 16:28 Ozan Kabak'a İtalya'dan yakın takip
- 16:26 Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar verildi
- 16:22 Can Yeşilpınar'dan 8'inci zafer
- 16:17 Charles Leclerc: "İlk yarış tam bir kaos olacak!"
- 16:16 Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi
- 16:09 Red Bull sporcusu Costa, tren üzerinde şov yaptı
- 16:04 Russell: "Yenilmesi gereken takım Red Bull!"
- 16:02 Jude Bellingham'dan Real Madrid'e kötü haber!
- 15:50 Galatasaray'ın hedefi Ömer Faruk Yurtseven
- 15:49 Elazığ'da Adem Çağlayan ayrıldı
- 15:45 Ferrari, yarış temposunda çok güçlü
- 15:43 İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
- 15:31 McLaren'e göre Mercedes ve Ferrari, gridin en iyileri
- 15:31 Beşiktaş'ta sakatlık: El Bilal Toure
- 15:27 Galatasaray, Juventus maçına hazır
- 15:18 Mauro Icardi için Juventus gerçeği!
- 15:12 Özkan Arseven: "EuroLeague için Beşiktaş önemli"
- 14:56 Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı
- 14:43 Uşakspor, Ergün Penbe ile kendine geldi
- 14:37 Menemen, kötü gidişatı düzeltemedi
- 14:27 TFF 1. Lig'de maçların hakemleri
- 14:26 En-Nesyri için transfer itirafı!
- 14:23 Marco Asensio için sürpriz transfer teklifi
- 14:21 Jose Mourinho: "Kral Real Madrid yaralı!"
- 14:14 Cenk Ergün'den Galatasaray - Juventus maçı için açıklama
Arbeloa'dan Jose Mourinho'ya yanıt: "Bu bir intikam değil"
Athletic Bilbao'ya kötü haber: Nico Williams
Ozan Kabak'a İtalya'dan yakın takip
Jude Bellingham'dan Real Madrid'e kötü haber!
İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
Luciano Spalletti'den Beşiktaş'a ret!
Juventus'ta Spaletti ile çarpıcı tablo
Betis, Mallorca deplasmanında galip!
Arsenal kupada Wigan Athletic'i farklı geçti
Atletico Madrid'e Rayo Vallecano'dan ağır darbe!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12