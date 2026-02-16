16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
0-031'
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-045'
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
0-016'
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
1-1DA

Aleksandar Stanojevic: ''Hayal kırıklığı''

Fatih Karagümrük teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Kasmpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Şubat 2026 23:27
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanojevic, ilk yarıya iyi başlamadıklarının altını çizerek "Bugün bizim için hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yapmak istediklerimizi yapamadık. Bugünün kilit noktası ikili mücadelelerdi. Buradan sonuç alamadık. Sonrasında ayağa kalktık, 2 gol bulduk ama yeterli olmadı. Bundan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak adına şanslarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Stanojevic, "Şansımız hala devam ediyor. Maç bazlı bakıyoruz. Bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıyoruz." açıklamasında bulundu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
