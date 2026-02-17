17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti

Beşiktaş'ın Benfica'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Orkun Kökçü, son haftalarda gösterdiği performansla hem takımını taşırken hem de eski kulübünü pişman etti.

calendar 17 Şubat 2026 12:24
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, son haftalara damgasını vurdu.

Siyah-Beyazlı takımın kaptanı; Eyüpspor maçı ile başlayan seride Süper Lig'de dört, kupada bir gol attı. Orkun kariyerinde ilk kez ligde dört maçlık bir seri yakaladı. İlk devrenin son haftası Kayseri maçında asist yapan 25 yaşındaki orta saha, böylece son 6 resmi maçta da skor katkısı verdi. Kökçü bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

"BENFICA'YI PİŞMAN ETTİ"

Son olarak Başakşehir ağlarını da sarsmasını bilen yetenekli orta sahanın son dönemdeki harika performansı Portekiz'de geniş yer buldu.

Yapılan haberlerde; "Kökçü 5. vitese taktı... Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti. Başakşehir maçında harika oyununu bir golle de süslemesini bildi. Harika performansıyla Beşiktaş'ı ayakta tutuyor" yorumları yapıldı.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Siyah-Beyazlılar, sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattıkları genç oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 

