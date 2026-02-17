17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-250'
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalma hesapları yapıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank maçını kazarak, ligde kalma umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak daha sonraki maçlarda aynı performansı gösteremediklerini belirtti.

Ligin 20. haftasında sahalarında 22 Şubat Pazar günü zorlu rakipleri Halkbank ile karşılaşacaklarını ifade eden Efil, takımın bu maçın hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.

Puan cetvelinde arzu etmedikleri yerlerde bulunduklarını vurgulayan Efil, "Ligde kalmak ve üst sıralara çıkmak adına Halkbank maçını mutlak kazanmak istiyoruz. Ardından oynayacağımız iki maçı da kazanarak ligde kalmayı garantilemeyi hedefliyoruz." dedi.

Efil, Halkbank maçının final havasında geçeceğinin altını çizerek, bu maçta taraftar desteğine çok ihtiyaç duyduklarını ve tüm Orduluları yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
