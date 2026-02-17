17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-250'
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Bucaspor 1928 Özcan Sert'le anlaştı

Bucaspor yönetimi son olarak 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizli İdman Yurdu'nu çalıştıran Özcan Sert'i göreve getirdi.

calendar 17 Şubat 2026 14:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor 1928 Özcan Sert'le anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 yeni teknik direktörünü buldu.

Tolga Doğantez ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim son olarak 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizli İdman Yurdu'nu çalıştıran Özcan Sert'i göreve getirdi. Özcan Sert ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

KEPEZSPOR MAÇI ALİAĞA'DA

Denizli İdman Yurdu'nun başında 15 maçta 1.73 puan ortalaması yakalayan Sert, 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sert, devre arasında ayrıldığı takımını ilk yarıda Play-Off yarışına ortak etti. Öte yandan Bucaspor 1928'in 22 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Kepezspor ile oynayacağı lig karşılaşması Yeni Buca Stadyumu'nda gerçekleştirilen zemin iyileştirme çalışmaları sebebiyle Aliağa Atatürk Stadyumu'na alındı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.