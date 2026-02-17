Milli cimnastikçilerin olimpiyat rotasındaki ilk durağı dünya kupası

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları Hasan Bulut ve Mehmet Ayberk Koşak, Azerbaycan'da düzenlenecek dünya kupasında kürsüye çıkarak 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 5-8 Mart'ta düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele edecek mili sporcular, Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörleri gözetiminde haftanın 3 günü çift, 3 günü ise tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.



2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olimpiyatlara katılma kotası açısından büyük önem taşıyan organizasyonda milli sporculat, rakiplerini geçmek için ter döküyor.



Kampta çalışmalarını sürdüren 22 yaşındaki mili sporcu Hasan Bulut, en büyük hedefinin olimpiyata katılmak olduğunu söyledi.



Cimnastiğe 7 yaşında Kayseri'de başladığını anlatan Bulut, gençler kategorisinde Akdeniz Oyunları şampiyonluk ve ikincilik elde ettiğini, çeşitli turnuvalarda da dereceler kazandığını ifade etti.



- "Bakü'den madalyayla dönerek 2026 yılına güzel başlamak istiyoruz"



Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasında mücadele ettiğini aktaran Hasan, Bakü'de iyi performans sergilemeyi hedeflediklerini belirterek, "Bakü'deki yarışlara üç haftamız var. Öncelikli hedefimiz serilerimizi temiz şekilde tamamlamak. Bunu başardığımız takdirde final şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



Olimpiyatlar yolunun uzun ve zorlu olduğunu dile getiren Hasan Bulut, "Bakü'den madalyayla dönerek 2026 yılına güzel başlangıç yapmak istiyoruz. Ardından Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Bu süreçte daha çok çalışarak serilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyatlara katılmanın en büyük hayali olduğunu anlatan Hasan Bulut, şöyle devam etti:



"Öncelikle olimpiyat takımına girmek ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Takım olarak kota almak en önemli hedefimiz. Sonrasında olimpiyat atmosferini yaşamak istiyorum. Final olursa büyük bir başarı olur ancak önceliğim orada yer almak."



- Mehmet Ayberk: "Avrupa ve dünyada madalya almam lazım"



25 yaşındaki mili sporcu Mehmet Ayberk Koşak ise 4 yaşında hobi grubunda başladığı cimnastikte 7 yaşında şampiyonalara katılmaya hak kazandığını anlattı.



Yurt içindeki başarılarının yanı sıra takım halinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunduğunu anlatan Koşak, dünya kupalarında ise birincilik, ikincilik ve iki üçüncülük elde ettiğini söyledi.



Sezonun ilk yarışmasına Bolu'da hazırlandıklarına değinen Mehmet Ayberk Koşak, "Dünya Kupaları sezonun başlangıç organizasyonları oluyor. Haftanın 3 günü çift, 3 günü tek antrenman yapıyoruz. Her bir antrenman yaklaşık 3 saat sürüyor ve oldukça yoğun geçiyor." diye konuştu.



Olimpiyatların tüm sporcular için en büyük hedef olduğunu dile getiren Mehmet Ayberk, şunları söyledi:



"Takım olarak olimpiyatlara gitmek ve orada final yapmak, sonra bireysel olarak madalya kazanmak istiyorum ama onun öncesinde Avrupa'da madalya almam lazım. Dünyada madalya almam lazım. Daha sonrasında olimpiyatta alacağım inşallah."



