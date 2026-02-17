17 Şubat
Domenico Tedesco, genç yeteneği izliyor!

Genç futbolcu Alaettin Ekici için Domenico Tedesco'nun yakın takipte bulunduğu öğrenildi. Ekici, hocasının gözüne girmeye çalışıyor...

calendar 17 Şubat 2026 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 10:24
Haber: Takvim, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Bu sezon Türkiye Kupası maçlarında kısa süreler bulan Alaettin Ekici'nin gelişimi Domenico Tedesco tarafından takip ediliyor.

17 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıl rotasyona girebilir...

Alaettin Ekici, Fenerbahçe U19 takımının çok önemli bir parçası...

17 yaşındaki futbolcunun asıl yeri sol kanat ancak hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Genç futbolcu hocası Tedesco'nun gözüne girmek için çok iyi çalışıyor. 

