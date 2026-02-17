Domenico Tedesco, genç yeteneği izliyor!

Bu sezon Türkiye Kupası maçlarında kısa süreler bulan Alaettin Ekici'nin gelişimi Domenico Tedesco tarafından takip ediliyor.
17 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıl rotasyona girebilir...
Alaettin Ekici, Fenerbahçe U19 takımının çok önemli bir parçası...
17 yaşındaki futbolcunun asıl yeri sol kanat ancak hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Genç futbolcu hocası Tedesco'nun gözüne girmek için çok iyi çalışıyor.
