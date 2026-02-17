Tedesco ile yeniden doğdu: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de orta saha denildiğinde akla artık bir isim geliyor: İsmail Yüksek. Milli futbolcu, İsmail Yüksek, Tedesco yönetiminde adeta yeniden doğdu...
Geçmişte Jose Mourinho döneminde satılacaklar listesinde yer alan 27 yaşındaki yıldız, şimdi sahada kritik bir oyuncu olarak kulübün bel kemiği haline geldi.
İsmail, bu sezon toplam 33 resmi maçta forma giydi ve orta sahadaki liderliğiyle göz doldurdu.
Yüksek'in 2 gol ve 2 asistlik katkısı, sadece istatistik değil; takımın temposunu ve oyun ritmini belirlemedeki rolünü de ortaya koyuyor.
Milli yıldız gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanmış durumda.
