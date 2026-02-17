16 Şubat
Tedesco ile yeniden doğdu: İsmail Yüksek

Jose Mourinho döneminde satılacaklar listesinde yer alan İsmail Yüksek, Domenico Tedesco ile performansını yükseltmeyi başardı.

calendar 17 Şubat 2026 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de orta saha denildiğinde akla artık bir isim geliyor: İsmail Yüksek. Milli futbolcu, İsmail Yüksek, Tedesco yönetiminde adeta yeniden doğdu...

Geçmişte Jose Mourinho döneminde satılacaklar listesinde yer alan 27 yaşındaki yıldız, şimdi sahada kritik bir oyuncu olarak kulübün bel kemiği haline geldi.

İsmail, bu sezon toplam 33 resmi maçta forma giydi ve orta sahadaki liderliğiyle göz doldurdu.

Yüksek'in 2 gol ve 2 asistlik katkısı, sadece istatistik değil; takımın temposunu ve oyun ritmini belirlemedeki rolünü de ortaya koyuyor.

Milli yıldız gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanmış durumda. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
