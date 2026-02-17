16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Galatasaray'da Sallai sürprizi! Premier Lig'den yeni talip

Galatasaray'da sezon sonu transfer planlaması hız kazanırken, Macar yıldız Roland Sallai'ye İngiltere'den bir talip daha çıktı.

Galatasaray'da Sallai sürprizi! Premier Lig'den yeni talip
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
 
Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde iddialı hamleler yapmış ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmişti.
 
Takıma dahil olan oyuncuların hangi düzeyde katkı vereceği büyük merak konusu olurken, sezon sonu için de planlamalar şimdiden başladı.
 
Sarı kırmızılı yönetimin, yaz transfer döneminde önemli bonservis gelirleri elde etmeyi planladığı ve bu doğrultuda bazı oyuncularla yollarını ayıracağı kaydedildi.
 
SÜRPRİZ GELİŞME!
 
Galatasaraylı kurmayların, talipleri olan bazı futbolcuları gözden çıkarabileceği ve ciddi satışlar yapacağı ifade edildi.
 
Bu noktada en çok talibi olan isimlerden biri ise Roland Sallai. Ara transfer döneminde birçok kulüp, Macar futbolcu için devreye girmiş ancak Sallai'nin takımda kalması kararı verilmişti.
 
Özellikle Liverpool ve Sunderland, 28 yaşındaki oyuncu için ciddi girişimlerde bulunmuş ancak istediği sonucu elde edememişti.
 
Liverpool ve Sunderland'in haricinde Roland Sallai'ye bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un, yıldız futbolcu için devreye girdiği ifade edildi.
 
İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapacağı ve Sallai'yi kadrosuna katmak için her yolu deneyeceği aktarıldı.
 
Yaz transfer döneminde oyuncu satışından ciddi bir gelir elde etmeyi planlayan sarı kırmızılı yönetimin, Sallai'nin vedasına bu kez sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.
 
BU SEZON 31 MAÇA ÇIKTI
 
Roland Sallai bu sezon Galatasaray'da toplam 31 karşılaşmada boy gösterdi. Başarılı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.
 
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Sallai'nin, Galatasaray'la olan kontratı 2028'de sona erecek.
