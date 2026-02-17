17 Şubat
Murat Özbostan: "Bu fotoğraf Beşiktaş'ı başarıya götürür!"

Sabah Gazetesi spor yazarı Murat Özbostan, yeni santrforu Hyeon-gyu Oh'un performansını köşe yazısında değerlendirdi.

calendar 17 Şubat 2026 12:10
Haber: Sabah
Murat Özbostan: 'Bu fotoğraf Beşiktaş'ı başarıya götürür!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sabah spor yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş'ın yeni santrforu Hyeon-gyu Oh'un performansını köşe yazısında değerlendirdi.

Özbostan, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir karşısında aldığı galibiyetin ardından, Orkun Kökçü ile Hyeon-gyu Oh'un Ersin Destanoğlu'na destek amacıyla maç sonunda deplasman tribünlerine Ersin'i gösterdiği anlara dikkat çekti.

Murat Özbostan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: "Duygusal olarak bakarsak Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş macerası resmen bir aşk hikâyesi gibi başladı! Adam 13 gün önce transfer olup geldiğinden beri Alanyaspor maçında röveşata golü attı ve penaltı kazandırdı. Sonra Başakşehir'e karşı da gol ve asist üretti.

Taraftar bu performansa aşık olmuş durumda. Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Oh'un imza törenine katıldı ve bizzat "Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli oyuncusu oldu, umarım daha fazlası gelir. Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerde başarı sağlamasını, kültür-sporher alanda iş birliklerinin devamını diliyorum" dedi. Adam resmen "Bu transfer diplomatik bir fırsat" diye yorumladı, hatta Oh'un ilk maçını tribünden izledi! Kore basını da "Oh'un süper golüyle Kore-Türkiye dostluğu güçlendi", "Sivil büyükelçi oldu" diye manşet attı.
Yani resmi düzeyde bile pozitif bir etki yarattı, iki ülke arasındaki spor-kültür köprüsünü güçlendiriyor.

Oh, Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gelip bunları iki maçta yapsa neler yazılıp çizilirdi! Beşiktaş'ın başarısızlığı medyadaki yerini de çok aşağı çekti. Ama Oh gibi oyuncular ve iyi sonuçlar ile tekrar hak ettiği yeri alabilir.

Ayrıca yanda bir fotoğraf var, bu kareye iyi bakın! Taraftarın günah keçisi ilan ettiği Ersin'i maç sonu tribünlere Orkun ve Oh götürüyor. Hadi Orkun'u anladık kaptan ve Türk ama daha 13 gün önce gelmiş bir Güney Koreli, takım duygusunu sımsıcak duygularla yaşıyor… İşte bu fotoğraftaki sıcaklık ve içtenlik Beşiktaş'ı başarıya tekrar götürebilir. Tabi ki devam edebilirse."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
