17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Stephen Curry'den emeklilik söylentilerine net yanıt

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, kariyerinin sonuna yaklaştığı yönündeki spekülasyonları net bir dille reddetti.

calendar 17 Şubat 2026 13:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: NBA.com
37 yaşındaki yıldız oyuncu, basketbolu bırakmayı yakın vadede düşünmediğini açıkladı.

NBA sezonunu geçiren Curry'nin zaman zaman yaşadığı diz problemi nedeniyle maç kaçırması, emeklilik tartışmalarını artırmıştı. Ancak Warriors süperstarı bu konulara odaklanmadığını belirtti.

People.com'a konuşan Curry şu ifadeleri kullandı:

"Bırakma zamanının ne zaman geleceği kendiliğinden belli olacak ama bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Bu konuda kendime baskı yapmıyorum. Sonu düşünmek bugünden götürür. Rekabet etmenin ve bunun için harcanan emeğin keyfini çıkarıyorum. Umarım bu yolculuk beni daha uzun süre taşır."

Curry bu sezon 39 maçta 27.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı. Üçüncü yıl üst üste maç başına 4.5 üçlük isabeti ve 11.5 denemeyle lig lideri konumunda bulunuyor.

Ayrıca üst üste ikinci sezon %93.1 serbest atış isabetiyle ligin zirvesinde yer alırken; %46.8 saha içi ve %39.1 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.

Warriors, 29–26'lık derecesiyle Batı'da sekizinci sırada yer alıyor. Curry sahada olduğu sürece Golden State cephesi şampiyonluk penceresinin hâlâ açık olduğuna inanıyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
