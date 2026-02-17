17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Fenerbahçe-Nottingham maçına İsviçreli hakem

Fenerbahçe - Nottingham Forest maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

calendar 17 Şubat 2026 12:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 13:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibi ile sahasında yapacağı son 16 play-off turu ilk maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'in yardımcılıklarını İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Anojen Kanagasingam olacak.

İsviçreli hakem, daha önce Türk takımlarının birçok kritik Avrupa maçında görev almış olmasıyla dikkat çekiyor.

TÜRK TAKIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN GEÇMİŞ

Scharer, bugüne kadar Türk takımlarının birçok Avrupa karşılaşmasında görev aldı. İşte o maçlar:

UEFA Avrupa Ligi

7 Kasım 2019: Wolfsberger AC – İstanbul Başakşehir FK: 0-3

5 Kasım 2020: Sivasspor – Qarabağ FK: 2-0

4 Kasım 2021: Galatasaray SK – Lokomotiv Moskova: 1-1

20 Şubat 2025: RSC Anderlecht – Fenerbahçe SK: 2-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi

11 Nisan 2024: Olympiakos – Fenerbahçe SK: 3-2

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri

5 Ağustos 2021: Galatasaray SK – St. Johnstone FC: 1-1

U19 Avrupa Şampiyonası

17 Temmuz 2018: Türkiye U19 – İngiltere U19: 2-3

U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

25 Eylül 2016: Ukrayna U17 – Türkiye U17: 0-1

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

8 Mart 2017: Türkiye U19 – Hırvatistan U19: 0-0

FENERBAHÇE YENİDEN SCHARER İLE

İsviçreli hakem, son olarak 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı. Sarı-lacivertliler, Scharer yönetiminde oynadığı maçlarda hem galibiyet hem de beraberlikler alırken, kritik mücadelelerde tecrübe kazanmış bir isimle sahaya çıkacak.

