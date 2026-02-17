16 Şubat
Barcelona'da ayrılık kararı: Galatasaray ilgileniyordu!

Galatasaray'ın bir dönem gündemine gelen genç orta saha Marc Casado için İspanya'dan flaş iddia geldi.

calendar 17 Şubat 2026 08:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: fcbarcelona.com
Barcelona'da ayrılık kararı: Galatasaray ilgileniyordu!
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirmişti.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadrosuna 5 takviye yapan sarı-kırmızılılara, uzun süredir gündemde yer alan bir isim için sevindiren haber geldi.
 
BARCELONA'DA CASADO KARARI
 
İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberlere göre Barcelona, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan genç orta saha Marc Casado ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
 
Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun kadro içindeki yoğun rekabet nedeniyle geri planda kaldığı ve kulübün yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.
 
"REKABET KURBANI" OLDU
 
Barcelona'da orta sahada Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Fermin Lopez gibi yıldız isimlerin bulunması nedeniyle Casado'nun forma şansı bulmakta zorlandığı ve bu nedenle "rekabet kurbanı" olarak değerlendirildiği ifade edildi.
 
PERFORMANSI
 
Bu sezon Barcelona formasıyla 25 resmi maçta görev alan Marc Casado, 1 asistlik katkı sağladı.
 
Genç oyuncunun yaz döneminde takımdan ayrılması halinde Galatasaray'ın yeniden devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu.
 
