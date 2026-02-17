16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Unai Emery bin pişman: Marco Asensio

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış alıyor. Futbolcu ve eski hocası Unai Emery hakkında ortaya çıkan son haber ise gündem oldu.

Unai Emery bin pişman: Marco Asensio
Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor.

İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı.

Takvim'in haberine göre; bonservisini almayan İngiliz ekibinde Teknik Direktör Unai Emery'nin, bu karardan dolayı büyük pişmanlık duyduğu öne sürüldü. İspanyol teknik adam, yönetime "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" dedi.

Bu sözler İngiliz basınında gündeme geldi... İspanyol yıldız, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Asensio ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, 12 gol gol atıp 9 asist yaptı. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.