Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na: "1 numaram sensin"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun Başakşehir maçına damga vurmasının perde arkası ortaya çıktı.

17 Şubat 2026 10:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında adeta kalesinin panteri oldu ve galibiyeti getiren en önemli isimlerden biri haline geldi.

Alanyaspor karşısında tribünlerden yoğun tepki alan Ersin, hafta içinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ile samimi bir görüşme yaptı.

Sergen Hoca, oyuncusuna "İyi misin Ersin, nasıl hissediyorsun kendini? Ben seni oynatmak istiyorum. Birinci kalecim sensin" diyerek güvenini gösterdi.

Ersin ise kararlı bir yanıt verdi: "Alıştım hocam, oynamak istiyorum. Tepkilere alıştım, ben çıkar oyunumu oynarım. Bana güvenin."

TARAFTARLA BARIŞTI

Bu motive edici konuşmanın ardından sahaya çıkan Ersin, Başakşehir karşısında yaptığı 4 net kurtarışla takımını ipten aldı.

Hocasının "1 numaram sensin" sözünü sahada fazlasıyla hak etti. Tribünler Ersin'i alkışlarla ödüllendirdi, genç kaleci Beşiktaş taraftarıyla barıştı. 

  • KL
