17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Beşiktaş'ta Rafa Silva gitti, Orkun Kökçü coştu

Beşiktaş'ın kaptanı son haftalarda yükselişe geçti. Sezonun ilk yarısında suskun kalan yıldız oyuncu, Rafa Silva'nın ayrılığının ardından ipleri eline alıp golleri sıraladı.

calendar 17 Şubat 2026 12:11
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Başakşehir maçında da fileleri havalandıran yıldız oyuncu bu sezon beşinci defa gol sevinci yaşadı. Orkun Kökçü'nün performansının yükselmesinde Rafa Silva'nın ayrılığı da etkili oldu.

Takımda kriz çıkardıktan sonra Benfica'ya transfer olan Portekizli oyuncunun ayrılığının ardından hücumda ipleri eline alan Orkun, üst üste golleri sıralamaya başlarken, takımın da en üretken ismi olmayı başardı.

OLAITAN FAKTÖRÜ

Son beş resmî maçta beş defa fileleri havalandıran Beşiktaş'ın kaptanı beş gol daha atarsa kariyer rekorunu kırmış olacak. Orkun Kökçü, 2022-23 sezonunda Feyenoord formasıyla ligde sekiz defa gol sevinci yaşamıştı. Ligde çıktığı ilk 15 maçta gol atamayan Orkun, üst üste dört maçta ağları sarsmayı başardı. Yıldız oyuncunun performansının yükselişinde yeni transfer Olaitan'la yakaladığı uyum önemli rol oynuyor. Göztepe'den transfer edilen Beninlinin savunma desteği Orkun'u daha üretken yaptı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
