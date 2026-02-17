ESPN yorumcusu Stephen A. Smith, 2026 NBA Smaç Yarışması'nın yıldız gücü eksikliği nedeniyle zayıf kaldığını savundu ve bu durumun sorumlusu olarak Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i işaret etti.



Miami Heat forveti Keshad Johnson yarışmayı kazanmış olsa da Smith organizasyonun eski ihtişamını kaybettiğini dile getirdi.



ESPN'in First Take programında konuşan Smith şu ifadeleri kullandı:



"Keshad Johnson'ı tebrik etmek istiyorum. Pat Riley'nin ayağa kalkıp alkışlamasını da takdir ediyorum. Katılımcıları da anlıyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki yıldız gücü olmadığı için yarışma kötüydü. Ve bunun sorumlusu LeBron James."



Smith sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aylarca onun büyüklüğünü övdüm. NBA'e kattıklarını anlattım. Ama tutarlı olacağım. Smaç Yarışması'nı asıl bitiren kişi LeBron'dur. Çünkü o her gece ısınmada bir smaç şovu yapıyordu. Katılması için büyük bir beklenti oluştu. Ama hiçbir zaman katılmadı. Hatta bir yıl katılacağını ima etmişti."



Finalde etkileyici bir performans ortaya koyan Johnson, San Antonio Spurs forveti Carter Bryant'ı mağlup etti.



Johnson toplamda 97.4 puan elde ederken; ilk smaç denemesinde bacak arasından ters bir smaçla 49.6 puan aldı. Ardından serbest atış çizgisinin gerisinden yaptığı uzun mesafeli smaçla 47.8 puan topladı.



Bu zaferle Johnson, Harold Miner (1993, 1995) ve Derrick Jones Jr.'ın (2020) ardından Miami Heat tarihinde Smaç Yarışması'nı kazanan üçüncü oyuncu oldu.



