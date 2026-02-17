17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Stephen A.'den LeBron'a sert eleştiri: "Smaç Yarışması'nı o bitirdi"

ESPN yorumcusu Stephen A. Smith, 2026 NBA Smaç Yarışması'nın yıldız gücü eksikliği nedeniyle zayıf kaldığını savundu ve bu durumun sorumlusu olarak Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'i işaret etti.

calendar 17 Şubat 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Miami Heat forveti Keshad Johnson yarışmayı kazanmış olsa da Smith organizasyonun eski ihtişamını kaybettiğini dile getirdi.

ESPN'in First Take programında konuşan Smith şu ifadeleri kullandı:

"Keshad Johnson'ı tebrik etmek istiyorum. Pat Riley'nin ayağa kalkıp alkışlamasını da takdir ediyorum. Katılımcıları da anlıyorum. Ama hepimiz biliyoruz ki yıldız gücü olmadığı için yarışma kötüydü. Ve bunun sorumlusu LeBron James."

Smith sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylarca onun büyüklüğünü övdüm. NBA'e kattıklarını anlattım. Ama tutarlı olacağım. Smaç Yarışması'nı asıl bitiren kişi LeBron'dur. Çünkü o her gece ısınmada bir smaç şovu yapıyordu. Katılması için büyük bir beklenti oluştu. Ama hiçbir zaman katılmadı. Hatta bir yıl katılacağını ima etmişti."

Finalde etkileyici bir performans ortaya koyan Johnson, San Antonio Spurs forveti Carter Bryant'ı mağlup etti.

Johnson toplamda 97.4 puan elde ederken; ilk smaç denemesinde bacak arasından ters bir smaçla 49.6 puan aldı. Ardından serbest atış çizgisinin gerisinden yaptığı uzun mesafeli smaçla 47.8 puan topladı.

Bu zaferle Johnson, Harold Miner (1993, 1995) ve Derrick Jones Jr.'ın (2020) ardından Miami Heat tarihinde Smaç Yarışması'nı kazanan üçüncü oyuncu oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
