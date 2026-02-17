Juventus'un belalıları: Icardi ve Osimhen!

Maç öncesi dikkat çeken istatistiklerden birisi ise sarı-kırmızılıların santrforları Mauro Icardi ve Victor Osimhen, İtalya Serie A kariyerlerinde Torino temsilcisine karşı toplam 20 maçta 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Sampdoria ve Inter formalarıyla Juventus'a karşı 13 maçta boy gösterdi. Tecrübeli golcü, siyah-beyazlılara Sampdoria formasıyla 3 gol, 1 asist yaparken, Inter formasıyla ise 5 gol, 1 asist ile oynadı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer golcüsü Victor Osimhen ise Napoli formasıyla Juventus'a karşı 7 maçta forma şansı buldu. Nijeryalı yıldız bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SPALLETTI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Galatasaray'a karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'ın yıldız golcüleri Icardi ve Osimhen hakkında konuştu.

İki santrforun da farklı özellikleri olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, "Osimhen ve Icardi çok güçlü futbolcular, özellikleri birbirinden farklı. Her ikisi birlikte oynadıklarında 9 numara ansiklopedisi yaratabilirler. Forvet olarak ikisi de nasıl davranacaklarını çok iyi biliyor. Bir tanesi kaos yaratıyor, diğeri de o kaostan yararlanmayı biliyor. İkisinin de olağanüstü yetenekleri var. Bunun çözümü; onları olabildiğince toptan uzak tutmak. Galatasaray'ın kalitesi bizim için güçlük oluşturur." ifadelerini kullandı.