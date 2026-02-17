Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.



Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stilin ardından grekoromende de 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.



Takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.



En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülünü ise Süleyman Güngör aldı.



Türkiye şampiyonluğuna ulaşan grekoromen güreşçiler şunlar:



55 kilo: Denizhan Ogun



60 kilo: Furkan Öden



63 kilo: Abdul Samed Arslantaş



67 kilo: Ömer Altaş



72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı



77 kilo: Alkan Akar



82 kilo: Bünyamin Özcan



87 kilo: Ali Poyraz Ayvat



97 kilo: Emir Ömer Bozbağ



130 kilo: Üzeyir Ayberk Bostan



Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.



