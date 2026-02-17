Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stilin ardından grekoromende de 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.
Takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.
En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülünü ise Süleyman Güngör aldı.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan grekoromen güreşçiler şunlar:
55 kilo: Denizhan Ogun
60 kilo: Furkan Öden
63 kilo: Abdul Samed Arslantaş
67 kilo: Ömer Altaş
72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı
77 kilo: Alkan Akar
82 kilo: Bünyamin Özcan
87 kilo: Ali Poyraz Ayvat
97 kilo: Emir Ömer Bozbağ
130 kilo: Üzeyir Ayberk Bostan
Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stilin ardından grekoromende de 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.
Takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.
En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülünü ise Süleyman Güngör aldı.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan grekoromen güreşçiler şunlar:
55 kilo: Denizhan Ogun
60 kilo: Furkan Öden
63 kilo: Abdul Samed Arslantaş
67 kilo: Ömer Altaş
72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı
77 kilo: Alkan Akar
82 kilo: Bünyamin Özcan
87 kilo: Ali Poyraz Ayvat
97 kilo: Emir Ömer Bozbağ
130 kilo: Üzeyir Ayberk Bostan
Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.