17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
0-029'
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası

Başkentte düzenlenen Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'ndeki organizasyonda, serbest stilin ardından grekoromende de 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.

Takım sıralamasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, Kayseri Şekerspor ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu.

En centilmen sporcu ödülü Alkın Alkan'a verilirken, en teknik sporcu ödülünün sahibi Ali Poyraz Ayvat oldu. En centilmen antrenör ödülünü ise Süleyman Güngör aldı.

Türkiye şampiyonluğuna ulaşan grekoromen güreşçiler şunlar:

55 kilo: Denizhan Ogun

60 kilo: Furkan Öden

63 kilo: Abdul Samed Arslantaş

67 kilo: Ömer Altaş

72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı

77 kilo: Alkan Akar

82 kilo: Bünyamin Özcan

87 kilo: Ali Poyraz Ayvat

97 kilo: Emir Ömer Bozbağ

130 kilo: Üzeyir Ayberk Bostan

Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar kategorisindeki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
