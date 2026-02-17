GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 130 32 32 66 131 221 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 336 119 90 127 460 509

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT Spor canlı izle, TRT Spor şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Juventus maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Galatasaray - Juventus maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1'den erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'den dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 166. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 130 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 81 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 274 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakanın 12'sinde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 8'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 18 karşılaşmada 6'şar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 26 müsabakada 5 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 26 karşılaşmada 5 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.







Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiasso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Kenan, Conceiçao, Openda.







GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol turnuvasının 36 takımlı lig aşamasına bu sezon doğrudan katıldı. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.



JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ MACERASI



Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı. İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.



GALATASARAY'DA EKSİKLER



Sarı-kırmızılı takımda yarın oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.



İKİ OYUNCU SINIRDA



Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, yarın sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.



8 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR



Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi. Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. "Cimbom", bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.



SON MAÇLARDA GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR



Galatasaray, kazandığı son 4 resmi maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydetti. Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Son 4 resmi maçında 15 kez ağları sarsan Galatasaray, sadece 2 golü kalesinde gördü.



GOLLERİN ÇOĞUNU OSIMHEN ATTI



Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı. Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.



OSIMHEN'İN HEDEFİ BURAK YILMAZ'I GEÇMEK



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor. "Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor. Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.



ICARDI, JUVENTUS'A KARŞI 8 GOL ATTI



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti. Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı. Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.



OKAN BURUK, İTALYAN FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde İtalya'nın en büyük takımlarından Inter'de 3 sezon forma giydi. 2001-2002 sezonunun başında Inter'in kadrosuna katılan Buruk, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'a transfer olana kadar İtalyan ekibinde oynadı. Okan Buruk, Inter'de tüm kulvarlarda 42 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



JUVENTUS'TA INTER MAĞLUBİYETİ MORALLERİ BOZDU



Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'ndeki (Serie A) son maçında Inter'e 3-2 yenildi. Torino temsilcisi, Serie A'nın 25. haftasında Inter'e konuk oldu. Bu karşılaşmayı 90. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı golle kaybeden Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde önemli bir mağlubiyet yaşadı. Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.



İTALYA EKİBİ, KENAN YILDIZ'I KADROSUNDA BULUNDURUYOR



Juventus'un kadrosunda A Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor. Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti. Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.



İTALYA EKİBİ, ÇIKTIĞI SON 5 RESMİ MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI



Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sonrasında ligde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.



JUVENTUS, SPALLETTI GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ AVRUPA'DA YENİLMEDİ



Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet yaşamadı. Sezon ortasında Igor Tudor yerine göreve gelen Spaletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi. Spaletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.



JUVENTUS'TA EKSİKLER



İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, yarın forma giyemeyecek. Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.



İTALYAN EKİPLERİ İLE 27. RANDEVU





UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak. Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti. Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.



JUVENTUS İLE 7. RANDEVUDA



Galatasaray, 17 Şubat Salı günü İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak. İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı. Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı. Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.



2013 YILINDA 2 GÜN SÜREN MAÇTA JUVENTUS'U YENDİ



Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi. Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.



1999'DAKİ MILAN GALİBİYETİ, UEFA KUPASI'NA GİDEN YOLU AÇTI



Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda Milan'a karşı 3-2 kazandığı maç, kulüp tarihinde büyük önem taşıyor. Söz konusu sezonda Chelsea, Hertha Berlin ve Milan ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Galatasaray, son haftaya 4 puanla son sırada girdi. UEFA Kupası'na katılım için mutlak 3 puana ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, 3 Kasım 1999 tarihinde son hafta maçında konuk ettiği Milan'ı 3-2 mağlup ederek 7 puana ulaştı ve İtalyan ekibinin önünde grubu 3. sırada bitirdi. UEFA Kupası'na katılan Galatasaray, bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük başarılarından birini elde etti.



63 YILDIR İTALYAN EKİPLERİNE EVİNDE YENİLMİYOR



Galatasaray, Avrupa kupalarında 63 yıldır İtalya takımlarına karşı sahasında kaybetmiyor. Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Galatasaray, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 golü kalesinde gördü.



JUVENTUS'UN TÜRK EKİPLERİNE KARŞI PERFORMANSI



Juventus, daha önce Türk ekiplerine karşı 10 resmi maça çıktı. Torino ekibi, Galatasaray dışında Avrupa kupalarında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un rakibi oldu. Bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Juventus, Türk ekiplerinin filelerini 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda gol yemeyen Torino temsilcisi, kalesinde gördüğü 9 golün tamamını Galatasaray maçlarında yedi.



İTALYAN TAKIMLARIYLA MAÇLAR



Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şu şekilde:





Sezon Rakip Organizasyon Tur İlk maç sonucu (GS-Rakip) İkinci maç sonucu (GS-Rakip) 1962-1963 Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final 1-3 0-5 1992-1993 Roma UEFA Kupası 3. Tur 1-3 3-2 1997-1998 Parma Şampiyonlar Ligi Grup 0-2 1-1 1998-1999 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 2-2 1-1 1999-2000 Milan Şampiyonlar Ligi 1. Tur Grup 1-2 3-2 1999-2000 Bologna UEFA Kupası 3. Tur 1-1 2-1 2000-2001 Milan Şampiyonlar Ligi 2. Tur Grup 2-2 2-0 2001-2002 Lazio Şampiyonlar Ligi 1. Tur Grup 1-0 0-1 2001-2002 Roma Şampiyonlar Ligi 2. Tur Grup 1-1 1-1 2003-2004 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 1-2 2-0 2013-2014 Juventus Şampiyonlar Ligi Grup 2-2 1-0 2015-2016 Lazio Avrupa Ligi Son 32 1-1 1-3 2021-2022 Lazio Avrupa Ligi Grup 1-0 0-0

AVRUPA KUPALARINDAKİ 337. MAÇ





UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 337. maçına çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 336 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 509 gole engel olamadı.



"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.



