Nicolas Jackson, Chelsea'ye dönüyor

Chelsea'den yaz transfer döneminde Bayern Münih'e giden Nicolas Jackson, yaz aylarında İngiltere'ye geri dönebilir.



MAÇ SAYISINDAN UZAK



Times'ta yer alan habere göre, Chelsea ve Bayern Münih arasında Jackson için yapılan satın alma opsiyonuna göre, 24 yaşındaki futbolcunun belirli sayıda maça çıkması durumunda sözleşmesindeki satın alma opsiyonu zorunlu olarak devreye girecek ancak Jackson, şu ana kadar bu sayıdan uzak kaldı.



Bayern Münih'in de Jackson ile yola devam etme düşüncesinde olmadığı yazıldı.



BAYERN PERFORMANSI



Bayern Münih forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



