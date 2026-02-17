17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Nicolas Jackson, Chelsea'ye dönüyor

Chelsea'den yaz transfer döneminde Bayern Münih'e satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolas Jackson'ın, sezon sonunda İngiliz ekibine dönmesi bekleniyor.

calendar 17 Şubat 2026 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den yaz transfer döneminde Bayern Münih'e giden Nicolas Jackson, yaz aylarında İngiltere'ye geri dönebilir.

MAÇ SAYISINDAN UZAK

Times'ta yer alan habere göre, Chelsea ve Bayern Münih arasında Jackson için yapılan satın alma opsiyonuna göre, 24 yaşındaki futbolcunun belirli sayıda maça çıkması durumunda sözleşmesindeki satın alma opsiyonu zorunlu olarak devreye girecek ancak Jackson, şu ana kadar bu sayıdan uzak kaldı.

Bayern Münih'in de Jackson ile yola devam etme düşüncesinde olmadığı yazıldı.

BAYERN PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Nicolas Jackson, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
