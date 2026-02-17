17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Jose Mourinho'nun geleceği için mesaj!

Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktörleri Jose Mourinho'nun gelecek sezon da takımda kalacağını söyledi.

calendar 17 Şubat 2026 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktörleri Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuştu.

Rui Costa, Mourinho'nun gelecek sezon da takımda kalacağını söyledi. Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Rui Costa, "Evet, kalacak." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM İDDİASI

Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ESPN, geçtiğimiz hafta, Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesi bitecek Roberto Martinez yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmek istediğini duyurmuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
