Jose Mourinho'nun geleceği için mesaj!

Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktörleri Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuştu.



Rui Costa, Mourinho'nun gelecek sezon da takımda kalacağını söyledi. Portekizli teknik adamın geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Rui Costa, "Evet, kalacak." diye konuştu.



MİLLİ TAKIM İDDİASI



Jose Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



ESPN, geçtiğimiz hafta, Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesi bitecek Roberto Martinez yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmek istediğini duyurmuştu.



