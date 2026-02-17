Xabi Alonso'dan Marsilya'ya ret!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso hamlesinde bulundu.



Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran Marsilya, İtalyan teknik adam sonrası Xabi Alonso ile temasa geçti.



RMC Sport'ta yer alan habere göre, Alonso, Marsilya'nın teklifi ile ilgilenmedi ve teklifi geri çevirdi.



Real Madrid'de sezona başlayan Xabi Alonso, ocak ayında İspanyol devindeki görevinden ayrılmıştı.



