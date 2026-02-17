17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Mikel Arteta: "Biz bunu hak ettik"

Teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal'ın liderliği için "Bunu yedi buçuk ayda hak ettik" ifadelerini kullandı.

calendar 17 Şubat 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mikel Arteta: 'Biz bunu hak ettik'
Teknik Direktör Mikel Arteta, Arsenal'ın Premier Lig'de zirvede yer almasıyla ilgili konuştu.

"BUNU YEDİ BUÇUK AYDA HAK ETTİK"

Liderliği "hak edilmiş bir ayrıcalık" olarak nitelendiren Arteta, "Şu an bulunduğumuz konum bir ayrıcalık çünkü bunu hak ettik. Yedi buçuk ay boyunca her gün doğru şeyleri yapmak ve bu seviyede performans göstermek uzun bir süreç." dedi.

"GÜVENİ OYUNCULARIM VERDİ"

Arteta, özgüveninin kaynağının hayal değil, günlük çalışma olduğunu belirtti:

"Oyuncularım bana güven verdi. Her gün yaptıklarımız, antrenmanlarda gördüklerim ve onların ne kadar istediklerini görmek bana güven aşılıyor."

Manchester City'nin baskısının sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam net konuştu:

"Biz şu anda ne yapmamız gerektiğine odaklanıyoruz. Wolverhampton'a karşı daha iyi olup kazanmak istiyoruz. Hepsi bu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
