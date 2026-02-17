Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
VICTOR OSIMHEN YORUMU
Spalletti, sarı-kırmızılıların gol silahı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Victor Osimhen'in müthiş öfke patlamaları, fiziksel gücü ve hızı var. Güçlü bir forvet. Ona karşı koyabilecek iki stoperimiz var."
"HER YER YANIYOR GİBİ"
İstanbul'daki atmosferle ilgili konuşan Spalletti, zorlu deplasmanın farkında olduklarını vurguladı:
"Atmosfer inanılmaz! Her yer yanıyor gibi görünüyor. Şu anda ihtiyaç duyulan kişiyim; bunun için doğru cesarete ihtiyacım olacak.
"OYUNCULARIM BİR TAKIM HALİNE GELDİKLERİNİ GÖSTERDİLER"
Takım ruhuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına güvenini şu sözlerle dile getirdi:
"Oyuncularım şu ana kadar erkek olduklarını ve bir takım haline geldiklerini gösterdiler. Bu, bir antrenörün takımından alabileceği en iyi şeydir."
"PRES SAVAŞI BELİRLEYİCİ OLACAK"
Spalletti, maçın taktik boyutuna da dikkat çekti:
"Galatasaray'a karşı nasıl baskı yaptığınız ve onların baskısından nasıl kurtulduğunuz çok önemli olacaktır. Baskı, rakiplerin alanını kısıtlar ve onları mümkün olan en kısa sürede düşünmeye zorlar. Baskı altında oynamak, ilerleme kaydetmenizi ve kalitenizi sergilemenizi sağlar."
Luciano Spalletti: "Galatasaray stadı yanıyor"
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçı öncesi konuştu.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşılaşması öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Unai Emery bin pişman: Marco Asensio
-
9
Çağrı Balta'nın avukatından çarpıcı açıklama: "Galatasaray ile idmanlara çıkmayacak"
-
8
Ozan Kabak'a İtalya'dan yakın takip
-
7
İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
-
6
Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
-
5
Barcelona'da ayrılık kararı: Galatasaray ilgileniyordu!
-
4
Domenico Tedesco, genç yeteneği izliyor!
-
3
Fenerbahçe'nin sezon sonu planı: Serhou Guirassy
-
2
Galatasaray'da Sallai sürprizi! Premier Lig'den yeni talip
-
1
Galatasaray - Juventus: 11'ler
- 20:35 Luciano Spalletti: "Galatasaray stadı yanıyor"
- 20:22 Kenan Yıldız: "Harika oynamamız gerekiyor"
- 20:15 Okan Buruk: "En hazır 11'imizi çıkardık"
- 20:00 Türk Telekom Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükseldi!
- 19:59 Genç kızlarımız Kırgızistan'a gol oldu yağdı
- 19:45 Galatasaray'da Leroy Sane kararı
- 19:32 Galatasaray - Juventus: 11'ler
- 19:26 Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç sona erdi
- 19:07 Xabi Alonso'dan Marsilya'ya ret!
- 19:05 Bukayo Saka'dan rekor sözleşme!
- 19:04 Sunderland'e müjdeli haber: Granit Xhaka
- 18:56 Ümraniyespor, sahasında Boluspor'u dört golle geçti
- 18:37 Jose Mourinho'nun geleceği için mesaj!
- 18:37 Kenan Koçak: '' Hatayspor'u tebrik ederim''
- 18:24 Gianluigi Donnarumma: "Ederson ile konuşuyoruz"
- 18:01 Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!
- 17:59 Mikel Arteta: "Biz bunu hak ettik"
- 17:46 Raphinha: "Herkese karşı oynayacağız"
- 17:34 Nicolas Jackson, Chelsea'ye dönüyor
- 17:25 Bayern Münih'ten ayrılık iddialarına yanıt: Harry Kane
- 17:24 Talisca: "Hedefimiz bu, gizlemiyoruz"
- 17:12 Mesut Bakkal: ''Hikayeyi tamamlayacağız''
- 16:53 Galatasaray ve Juventus'tan dostluk mesajı!
- 16:48 Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile anlaştı
- 16:46 Ernest Muçi'den kariyer rekoru!
- 16:36 Fenerbahçe'de Nottingham Forest öncesi Archie Brown müjdesi
- 16:33 Iğdır FK'dan Hatayspor deplasmanında net galibiyet
- 16:14 Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu
- 16:03 Fenerbahçe'de Edson Alvarez ameliyat oldu!
- 16:02 Türkiye 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
- 15:57 Trabzonspor'da savunma alarmı! Son 11 maçta 19 gol
- 15:53 İsviçreli spikerden canlı yayında İsrailli sporcuya "soykırım" tepkisi
- 15:53 Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
- 15:46 ÇBK Mersin'de George Dikeoulakos dönemi sona erdi
- 15:41 G.Saray HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi'nde son sınavına çıkıyor
- 15:37 Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Spar Girona'yı konuk edecek
- 15:19 Suat Çakır: "Turu geçen taraf olmak istiyoruz"
- 14:47 Juventus'un belalıları: Icardi ve Osimhen!
- 14:44 Bucaspor 1928 Özcan Sert'le anlaştı
- 14:32 Fenerbahçe'de Sadettin Saran devrimi!
- 14:27 Altekma yarı final için sahada
- 14:24 Manisa FK telafi peşinde
- 14:19 Bodrum FK hafta içi Vanspor FK'ya konuk olacak
- 14:09 Hücum makinesi Fenerbahçe
- 14:06 Bornova 1877 toparlanabilecek mi?
- 14:03 Vincenzo Montella: "Galatasaray'ı küçümsemeyin"
- 14:01 Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde kalma hesapları yapıyor
- 13:56 Trabzonspor son 11 maçta 19 gol yedi
- 13:43 Milli cimnastikçilerin olimpiyat rotasındaki ilk durağı dünya kupası
- 13:38 Çorum FK, deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak
- 13:32 Recep Durul: "Sezon başından beri18 puanımız çalındı!"
- 13:14 Stephen A.'den LeBron'a sert eleştiri: "Smaç Yarışması'nı o bitirdi"
- 13:12 Lillard'dan 2027 3 Sayı Yarışması için yıldız çağrısı
- 13:11 Knicks, T.J. Warren'ı G League kadrosuna kattı
- 13:09 Stephen Curry'den emeklilik söylentilerine net yanıt
- 13:08 Shaq'in GOAT tercihi: "Steph Curry hepsinden üstün"
- 12:56 Fenerbahçe-Nottingham maçına İsviçreli hakem
- 12:24 Orkun Kökçü, Benfica'yı pişman etti
- 12:11 Beşiktaş'ta Rafa Silva gitti, Orkun Kökçü coştu
- 12:10 Murat Özbostan: "Bu fotoğraf Beşiktaş'ı başarıya götürür!"
Luciano Spalletti: "Galatasaray stadı yanıyor"
Kenan Yıldız: "Harika oynamamız gerekiyor"
Xabi Alonso'dan Marsilya'ya ret!
Bukayo Saka'dan rekor sözleşme!
Sunderland'e müjdeli haber: Granit Xhaka
Mikel Arteta: "Biz bunu hak ettik"
Raphinha: "Herkese karşı oynayacağız"
Nicolas Jackson, Chelsea'ye dönüyor
Bayern Münih'ten ayrılık iddialarına yanıt: Harry Kane
Premier Lig'de futbolculara oruçlarını açma izni verilecek
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|22
|17
|4
|1
|55
|15
|55
|2
|Fenerbahçe
|22
|15
|7
|0
|51
|20
|52
|3
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|43
|26
|45
|4
|Göztepe
|22
|11
|8
|3
|27
|12
|41
|5
|Beşiktaş
|22
|11
|7
|4
|40
|29
|40
|6
|Başakşehir
|22
|9
|6
|7
|38
|25
|33
|7
|Samsunspor
|22
|7
|9
|6
|25
|27
|30
|8
|Kocaelispor
|22
|8
|6
|8
|21
|22
|30
|9
|Gaziantep FK
|22
|7
|7
|8
|29
|38
|28
|10
|Alanyaspor
|22
|5
|11
|6
|24
|25
|26
|11
|Antalyaspor
|22
|6
|5
|11
|22
|35
|23
|12
|Gençlerbirliği
|22
|6
|5
|11
|28
|33
|23
|13
|Rizespor
|22
|4
|9
|9
|26
|35
|21
|14
|Konyaspor
|22
|4
|8
|10
|25
|35
|20
|15
|Kasımpaşa
|22
|4
|7
|11
|19
|31
|19
|16
|Eyüpspor
|22
|4
|6
|12
|18
|35
|18
|17
|Kayserispor
|22
|2
|10
|10
|17
|43
|16
|18
|Karagümrük
|22
|3
|3
|16
|20
|42
|12