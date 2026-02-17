17 Şubat
Galatasaray-Juventus
4-277'
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Esenler Erokspor, ligde seriye bağladı!

1. Lig'de Esenler Erokspor, İstanbulspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve üst üste beşinci galibiyetini elde etti.

calendar 17 Şubat 2026 22:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, ligde seriye bağladı!
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.

Esenler Erokspor, 12. dakikada Recep Niyaz ile 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 26. dakikada Muhammed Mert'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Esenler Erokspor, 31. dakikada Guelor Kanga'nın penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Konuk ekip Esenler Erokspor, 86. dakikada Hamza Catakovic'in golüyle maçı 3-1'e getirdi. Esenler Erokspor, 90+12. dakikada Alper Karaman'ın penaltıdan attığı golle maçı 4-1 kazandı.

İstanbulspor'da Elvin Mendy, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, 53 puana yükseldi. Ligde üç maç sonra kaybeden İstanbulspor, 35 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Esenler Erokspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Boluspor deplasmanına konuk olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
