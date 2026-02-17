Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 4-1'lik skorla kazandı.



Esenler Erokspor, 12. dakikada Recep Niyaz ile 1-0 öne geçti. İstanbulspor, 26. dakikada Muhammed Mert'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Esenler Erokspor, 31. dakikada Guelor Kanga'nın penaltı golüyle durumu 2-1'e getirdi. Konuk ekip Esenler Erokspor, 86. dakikada Hamza Catakovic'in golüyle maçı 3-1'e getirdi. Esenler Erokspor, 90+12. dakikada Alper Karaman'ın penaltıdan attığı golle maçı 4-1 kazandı.



İstanbulspor'da Elvin Mendy, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Esenler Erokspor, 53 puana yükseldi. Ligde üç maç sonra kaybeden İstanbulspor, 35 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Esenler Erokspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Boluspor deplasmanına konuk olacak.



