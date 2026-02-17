17 Şubat
Galatasaray'da kırmızı kart itirazı!

Galatasaray, Juventus maçında Andrea Cambiaso'ya kırmızı kart bekledi. Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

calendar 17 Şubat 2026 21:23 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 21:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Juventus karşılaşmasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Juventus forması giyen Andrea Cambiaso, 33. dakikada Barış Alper Yılmaz'ı faulle durdurdu.

Galatasaray, 18. dakikada sarı kart gören ve rövanş maçı öncesi cezalı duruma düşen Cambiaso için ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi.

Hakem Danny Makkelie, Cambiaso için ikinci sarı kartına başvurmadı.

Galatasaray'da teknik heyet, hakem Makkelie'nin bu kararına tepki gösterdi.

Pozisyona itirazların ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ve Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti sarı kart gördü.



1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
