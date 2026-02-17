17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Juventus karşılaşması için İstanbul'a geldi ve sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

calendar 17 Şubat 2026 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Juventus karşılaşmasını takip etmek için İstanbul'a geldi.

İstanbul'da Galatasaray'ı ziyaret eden Gomis, sosyal medya hesabından Juventus karşılaşması için bir paylaşımda bulundu.

Gomis, paylaşımında, "Galatasaray bu akşam Juventus ile zorluk seviyesi çok üst seviye bir maça çıkacak. Sarı-kırmızı formanın ne kadar büyük bir güç olduğuna bir kez daha şahitlik etmek üzere İstanbul'dayım. Tüm Galatasaray camiasına, başta sayın Başkan Dursun Özbek olmak üzere, sevgili Okan hocama ve bütün takıma başarılar diliyorum. Burası Sami Yen, burası İstanbul.. Şimdi sahada konuşma zamanı. Haydi Aslanlar! Forza Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımında aslan ve sarı-kırmızı kalp emojileri de kullanan Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.