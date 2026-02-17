17 Şubat
Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç sona erdi

Milli satranççı Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç sona erdi

calendar 17 Şubat 2026 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç sona erdi
Ediz Gürel, kendisi gibi büyükusta (GM) ünvanlı Hollandalı satranç oyuncusu Jorden van Foreest ile yaptığı özel maçı 9-3 kaybetti.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasında Ankara'daki bir otelde oynanan müsabaka, hızlı ve yıldırım tempodaki oyunlarla sona erdi.

6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşan karşılaşmadan 19,5-6,5'luk puan ve 9-3'lük skorla 26 yaşındaki Van Foreest galip ayrıldı.

Van Foreest 1500, 17 yaşındaki Ediz ise 1000 avro para ödülünün sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, sporculara plaket takdim etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
