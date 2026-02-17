17 Şubat
Altekma yarı final için sahada

CEV Challenge Kupası'nda geçen hafta çeyrek final ilk maçında Romanya'da SCM Zalau'yu 3-2 mağlup eden Altekma 18 Şubat Çarşamba günü rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak.

calendar 17 Şubat 2026 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altekma yarı final için sahada






CEV Challenge Kupası'nda geçen hafta çeyrek final ilk maçında Romanya'da SCM Zalau'yu 3-2 mağlup eden Altekma 18 Şubat Çarşamba günü rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Vlatko Ristovski (Makedonya), Rafael Gonzalez Tabares (İspanya) hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

Her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak Altekma rakibine 3-0 ya da 3-1 yenilirse elenecek. Romanya temsilcisinin 3-2'lik galibiyeti halinde turu geçen taraf altın sette belli olacak. Altekma yönetimi, "Haydi İzmir. Bayrağını al gel. Destek ol. Bu önemli mücadelede bizi yalnız bırakma" mesajı paylaştı.
