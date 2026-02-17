NBA efsanesi Shaquille O'Neal, ligin "en büyüğü" (GOAT) tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı.



Hall of Fame üyesi O'Neal, Michael Jordan ve LeBron James gibi isimleri es geçerek, Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry'yi NBA tarihinin en iyisi olarak gösterdi.



Damian Lillard, Chris Paul, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Kevin Durant, Magic Johnson, LeBron James ve hatta kendisi dahil birçok yıldız isim gündeme gelse de O'Neal tercihini Curry'den yana kullandı.



"Steph GOAT'tur," ifadelerini kullanan O'Neal, görüşünü net bir şekilde ortaya koydu.



Curry kariyerinde dört NBA şampiyonluğu, bir Finaller MVP'si, iki normal sezon MVP'si ve iki sayı krallığı elde etti. Sahaya yansıttığı eşsiz oyun stili, şut yeteneği ve saha görüşü basketbolun evriminde önemli rol oynarken, yeni nesil oyunculara da ilham verdi.



Shaq daha önce de Curry'ye duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Angel Reese'in podcast programında konuşan O'Neal şu ifadeleri kullanmıştı:



"Steph Curry'yi neden sevdiğimi biliyor musunuz? Çünkü daha önce böyle bir şey görmedim. Onu sokakta görseniz LeBron gibi kaslı değil, 2.06–2.08 boylarında değil. Tamamen normal bir ofis çalışanı gibi görünüyor. Ama kimsenin daha önce yapmadığı şeyleri yapıyor."



Curry bu sezon 39 maçta 27.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalarken; %46.8 saha içi, %39.1 üç sayı isabet oranıyla mücadele ediyor.



Golden State Warriors ise 29 galibiyet – 26 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor ve playoff potası için mücadelesini sürdürüyor.



