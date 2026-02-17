Liverpool'un eski yıldızı havaalanında tutuklandı!

Kariyerini son olarak Bulgaristan temsilcisi Lokomotiv Sofia'da sürdüren ve geçmişte Liverpool ile Bournemouth formaları giyen Jordon Ibe, İngiltere'de yaşadığı olayla gündeme geldi.

HAVAALANINDA TUTUKLANDI!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki futbolcu, kasten yaralama suçlaması kapsamında İngiltere'de gözaltına alındı. Mart ayında hakim karşısına çıkması beklenen Ibe'nin, işlemleri için bulunduğu havaalanında tutuklandığı belirtildi.

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN DÖNEMLER

Futbol kariyerine genç yaşta Liverpool altyapısında başlayan Ibe, 2012 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak dikkatleri üzerine çekti. İngiltere U18 ve U21 milli takımlarında da forma giyen kanat oyuncusu, 2016 yılında Bournemouth'a transfer oldu. Bu transfer için Bournemouth'un 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği ve bunun kulüp rekoru olduğu kaydedildi.

Ibe, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı kulüplerde forma giyerken 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Adanaspor kadrosunda da yer aldı.

Tecrübeli futbolcunun yargı sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.