Kar altında yazılan bir hikaye: Galatasaray – Juventus

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, turnuvanın en zorlu eşleşmelerinden birine sahne oldu.

Galatasaray ; Real Madrid, Juventus ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı. Son haftaya girilirken Real Madrid liderliği garantilemişti. İkinci bileti alacak takım ise İstanbul'da oynanacak Galatasaray–Juventus karşılaşmasıyla belli olacaktı.

İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

10 Aralık 2013'te oynanması planlanan mücadele, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 31. dakikada durduruldu. Zemin kısa sürede beyaza bürünürken, maçın ertelenmesine karar verildi. Karşılaşma ertesi gün, kaldığı yerden devam etmek üzere yeniden planlandı.

MANCINI VE CONTE TEMKİNLİYDİ

11 Aralık'ta saat 15.00'te başlayan mücadelede tribünler büyük ölçüde doluydu. Galatasaray'ın gruptan çıkabilmesi için galibiyet gerekiyordu. Juventus'a ise beraberlik yeterliydi. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray ile Antonio Conte'nin çalıştırdığı Juventus, ağırlaşan zeminde kontrollü bir oyun sergiledi.

DROGBA İNDİRDİ, SNEIJDER BİTİRDİ

Kar temizlenmiş olsa da saha şartları iki takım için de oyunu zorlaştırıyordu. Mücadele dengeli şekilde ilerlerken, dakikalar 85'i gösterdiğinde maçın sonucu belirlendi. Galatasaray atağında Didier Drogba ceza sahası içinde topu kafayla indirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Wesley Sneijder, savunma baskısına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

TURNUVA TARİHİNE GEÇEN BİR MAÇ

Kalan dakikalarda Juventus beraberlik golü için yüklense de sonuç değişmedi. Karşılaşmanın hakemi Pedro Proenca'nın son düdüğüyle birlikte Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, grubunu 7 puanla ikinci sırada tamamladı ve Real Madrid'in ardından son 16 turuna yükseldi. 10 Aralık'ta başlayıp 11 Aralık'ta tamamlanan karşılaşma, hem saha koşulları hem de sonucu nedeniyle turnuva tarihinin dikkat çeken maçlarından biri olarak kayıtlara geçti.