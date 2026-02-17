Haber Tarihi: 17 Şubat 2026 11:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 11:21

İlk cemre havaya ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri

Kışın sert günlerini uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar, bahar aylarının müjdecisi cemre tarihlerini sorgulamaya başladı. Doğanın uyanışını ve toprağın canlanışını müjdeleyen cemre düşmelerinin ilk için geri sayım başladı. İlk cemrenin havaya düşmesine kısa bir zaman kala cemre düşme tarihleri de merak ediliyor. Peki, 2026 yılında cemreler hangi tarihlerde düşecek?

Kelime anlamı olarak Arapça kökenli olan cemre, "kor", "ateş" veya "köz" manasına gelir. Halk arasındaki inanışa göre cemre, gökyüzünden geldiği varsayılan manevi bir sıcaklıktır. Bu sıcaklık topları sırasıyla atmosferi, suları ve en son toprağı ısıtarak kışı sona erdirir. Peki, cemreler bu yıl ne zaman düşecek?
İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2026 tarihlerinde toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

