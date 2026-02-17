17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
14:30
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
17:00
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Tedesco'nun sistem değişikliği işe yaradı: Kerem Aktürkoğlu

Domenico Tedesco'nun, Kerem Aktürkoğlu'nu kaleye daha yakın ve daha merkezi bölgelerde konumlandırması üretkenliğini artırdı. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe en kritik viraj olan Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken başrole birer gol atan ve birbirlerine asist yapan Asensio ile Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euro'luk rekor bir bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem, ligin ilk yarısında Portekiz'deki performansının gerisinde kalınca eleştirilerin hedefine oturmuştu. Ancak teknik direktör Domenico Tedesco'nun sistem değişikliği, yıldız futbolcunun sahadaki rolünü tamamen değiştirdi ve yükselişinde büyük rol oynadı.

29 MAÇTA 9 GOL-6 ASİSTLİK KATKI

Gol yollarında Marco Asensio ve Anderson Talisca'ya üçüncü bir skor opsiyonu eklemek isteyen İtalyan hoca, 27 yaşındaki milli yıldızı kaleye daha yakın ve daha merkezi bölgelerde konumlandırdı. Böylece skor katkısı da doğrudan arttı. Kerem, son iki lig maçında G.Birliği'ne 2 gol atıp, Trabzon'da 1 gol-1 asist yaparak, toplamda 3 gol-1 asistlik performansa ulaştı. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 resmi müsabakada 9 gol-6 asistle 15 gole katkı verdi. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
