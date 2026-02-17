Fenerbahçe'de Edson Alvarez alarmı

Fenerbahçe Edson Alvarez krizi yaşanıyor....
Şu zamana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Alvarez için ameliyat yolu göründüğü iddia edildi.
Sağlık heyeti detaylı kontrollerini sürdürürken, eğer ameliyat kararı alınırsa yıldız oyuncunun sezonu tamamen kapatması bekleniyor.
Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edilmeyen Meksikalı yıldızdan gelen haberler moralleri bozdu.
Şu zamana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Alvarez için ameliyat yolu göründüğü iddia edildi.
Sağlık heyeti detaylı kontrollerini sürdürürken, eğer ameliyat kararı alınırsa yıldız oyuncunun sezonu tamamen kapatması bekleniyor.
Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edilmeyen Meksikalı yıldızdan gelen haberler moralleri bozdu.