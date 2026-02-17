16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Fenerbahçe'de Edson Alvarez alarmı

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle 13 maçı kaçıran Edson Alvarez'in ameliyat olabileceği ve sezonu kapatma riskinin bulunduğu haberleriyle sarsıldı.

calendar 17 Şubat 2026 09:39
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Edson Alvarez alarmı
Fenerbahçe Edson Alvarez krizi yaşanıyor....

Şu zamana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Alvarez için ameliyat yolu göründüğü iddia edildi.

Sağlık heyeti detaylı kontrollerini sürdürürken, eğer ameliyat kararı alınırsa yıldız oyuncunun sezonu tamamen kapatması bekleniyor.

Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edilmeyen Meksikalı yıldızdan gelen haberler moralleri bozdu.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
