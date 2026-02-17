16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
2-1
16 Şubat
Cagliari-Lecce
0-2
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
1-2
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
2-1

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Trentino Itas ile deplasmanda karşılaşacak

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında 18 Şubat Çarşamba günü İtalyan kulübü Trentino Itas'a konuk olacak.

calendar 17 Şubat 2026 09:41
Haber: AA
Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen başkent ekibi, sahasında 3-0 yendiği İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas ile deplasmanda karşılaşacak.

Trento kentindeki Il T Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
